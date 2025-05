Streit um die Gehälter der Ärzte spitzt sich zu

Seit langem ringen Land Tirol und Ärztekammer um Gehaltsanpassungen bei Spitalsärzten. Besonders benachteiligt sehen Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner und die Kurienvertreter Daniel von Langen und Julian Umlauft aktuell aber jene 60 jungen Mediziner in Lehrpraxen, die noch in der Ausbildung stehen. „Diese verdienen in Tirol bis zu 40 Prozent weniger als in anderen Bundesländern“, rechnet Umlauft vor und ergänzt: „Uns droht die Abwanderung dieser dringend gebrauchten Jungärzte.“