„Was sollte an anderem Standort besser werden?“

Dort stellt man sich die Frage, was an einem anderen Standort besser werden sollte. Immerhin liegen dem Fennerareal umfassende Studien, Gutachten, Pläne und Beschlüsse zugrunde. „Dazu kommen eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr und das bestehende Radwegenetz sowie wichtige Synergievorteile. Diese Vorteile würden andernorts verloren gehen, was dort zusätzliche Maßnahmen und Mehrkosten verursachen würde“, glauben die Verantwortlichen des MCI.