Tag der Wahrheit beim MCI: Neubau nun noch teurer!

Zu den reinen Baukosten von 155 Millionen Euro (Stand Preisbasis 2019) für die drei Bauteile Gebäude (A), Garage (B) und Umfeld (C) kommen noch bedingt durch die Überarbeitung des Wettbewerbsergebnisses 8,5 Mio. Euro für die neue Fassade plus eine Lkw-taugliche Rampe in die Tiefgarage. Weiters gesellen sich noch inflationsbedingte Steigerungen von 5 Prozent jährlich bis zur Fertigstellung hinzu, sodass sich finanzmathematisch hochgerechnet am Ende (im Jahr 2027) ein Gesamtfinanzierungsbedarf für das Land Tirol von 250 Millionen Euro ergibt.