Kia EV9: Cooles Flaggschiff mit starken Features

Dabei kann es Kia nur recht sein, wenn man über den EV9 berichtet. Schließlich gibt es nicht viel auszusetzen an dem mächtigen Designstück. Klar, die Optik ist Geschmackssache, wie bei den meisten Autos, und klassisches Autodesign ist etwas anderes. Aber das macht ja gerade den Reiz an dem Wagen aus. Und ja, er braucht so eine auffällige Farbe, alles andere wäre schade (aber wahrscheinlich wird er trotzdem von 90 Prozent der Kunden in Schwarz oder Unscheingrau bestellt).