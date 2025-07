Einst Schüler von Neuer – nun der Größte der Liga!

Am Samstag (17 Uhr) bei WSG Tirol startet Hartberg mit dem größten Tormann der Vereinsgeschichte und der gesamten aktuellen Bundesliga in die neue Saison: Bayerns 205-cm-Riese Tom Ritzy Hülsmann hat beim Cupsieg in Lafnitz den Vorzug vor Ammar Helac erhalten und hat die Nachfolge von Raphael Sallinger erfolgreich angetreten.