Kotaskova: Nach Absagen wartet Kampf gegen Türkin

„Sie ist in bestechender Form“

Doch auch im Kotaskova-Lager ist der Optimismus groß. „Michaela ist in bestechender Form und bereit, auch eine unangenehme Gegnerin wie Mollaoglu zu dominieren“, so Ex-Profi Marcos Nader, viele Jahre Österreichs Boxsport-Aushängeschild. Das große Ziel sei ein WM-Kampf gegen eine der starken Titelträgerinnen der Verbände IBF, WBC, WBA, WBO oder IBO noch Ende 2025.