Post sattelt um: Weniger Filialen, mehr Partner

Zwei Jahre unter Beobachtung

Die Schließung einer Filiale geht aber nicht von heute auf morgen: „Wenn eine Filiale mehr als zwei Jahre lang rote Zahlen schreibt und keine Besserung in Sicht ist, dürfen wir sie gemäß Postmarktgesetz bei der unabhängigen Regulierungsbehörde, der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, einmelden. Die Behörde hat dann drei Monate Zeit, um die Filiale anhand wirtschaftlicher und geografischer Kriterien eingehend zu prüfen“, stellt Homola klar. Selbst wenn die Filiale laut den Behörden anschließend ersatzlos gestrichen werden dürfte, möchte die Post in den meisten Fällen dennoch weiterhin in Form eines Post-Partners präsent bleiben.