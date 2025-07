Rekordtransfer! ManCity holt einen neuen Torhüter

Nur 16 Gegentreffer in 45 Spielen

Für Trafford griff Manchester City richtig tief in die Tasche. 30 Millionen Euro überwiesen die „Skyblues“ – damit wird er zum teuersten britischen Keeper der Geschichte. In der vergangenen Zweitliga-Saison kassierte Trafford lediglich 16 Gegentreffer in 45 Spielen.