Wirbel kurz vor Saisonstart: Liga verbietet Trikot

Was ist denn da los? Kurz vor dem Saisonstart herrscht Handlungsbedarf bei der Hertha. Bis zum Heimspiel in der zweiten Runde gegen den Karlsruher SC (10. August) will der Hauptstadt-Klub das Trikot verändern. Über dem Steißbein der Profis wird das Streifenmuster aufgedruckt. So will man die Erlaubnis der DFL erhalten.