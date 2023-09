German Car of the Year: Das sind die Klassensieger

Bei den Kompaktautos bis zu 35.000 Euro Grundpreis (Compact) konnte sich der neue MG 4 durchsetzen, der Volkswagen ID.7 lag bei den Premium-Modellen mit bis 70.000 Euro Grundpreis am höchsten in der Gunst der Juroren. Im Luxussegment mit einem Einstandspreis von über 70.000 Euro trug der Kia EV9 den Sieg davon. In der Kategorie der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (New Energy) lag der Hyundai Ioniq 6 vorn, und in der sportlichen „Performance“-Klasse heißt der Sieger Porsche 911 Carrera T.