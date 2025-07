18-Jähriger raste mit 132 km/h durch Stadtzentrum

Nach der Wahnsinnsfahrt eines jungen Lenkers in Vöcklabruck in Oberösterreich beschlagnahmten Polizisten den Wagen des rasenden Probeführerscheinbesitzers. Insgesamt war das der 34. derartige Fall in Oberösterreich seit Einführung der gesetzlichen Sanktionsmaßnahme. Die wilde Tempobolzerei wurde angezeigt, der Bursch kann nun auch mit saftigen Strafen rechnen.