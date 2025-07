Französischer Badeort verbietet nackte Oberkörper

Für die Kleideretikette wird nun auch auf einem Plakat geworben. „Nach 200 Jahren Eleganz in Les Sables wollen wir doch nicht in Unterhosen in unseren Gassen enden“, steht über den Bildern von fünf unterschiedlich gekleideten Menschen. Zunächst werden ein Mann in traditioneller französischer Kleidung mit Mütze sowie eine Dame mit langem Kleid, Hut und Sonnenschirm gezeigt, dann folgt ein Tourist in Turnschuhen, Shorts und Hemd und schließlich sind zwei Männer mit nacktem Oberkörper, der eine barfuß und in Badehose, der andere in Shorts, Socken und Badeschlapfen, abgebildet.