VW ID.7 holt Gesamtsieg beim German Car Award

CEO Thomas Schäfer nahm die Trophäe im Wolfsburger Volkswagen-Markenhochhaus in Empfang: „Kaum haben wir unseren ID.7 vorgestellt, schon wurde er von einer renommierten Fachjury zum German Car of the Year gekürt - ein Wahnsinns-Erfolg! Der Gewinn zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Top-Qualität, intuitive Bedienung und Effizienz, die Spaß macht.“