Am Menü stehen Genuss für Ohren, Gaumen und Seele

An diesem Wochenende stehen so einige Kultur-Highlights in den Startlöchern. Im Kultur Hof in Linz sorgen neben Sonja Pikart auch Stand-up-Comedians aus Großbritannien für die beste Unterhaltung. Rockig wird ein Charity-Abend in Enns, bei dem Spenden für den an einer Muskelerkrankung leidenden Philipp gesammelt werden. Stöbern hingegen kann man am Rotkreuz-Flohmarkt in Ried/I.