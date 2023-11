„Wir wollen die Neugierde wieder entfachen“

„Ich will Dinge verändern, besser machen“

„Der Bedarf an Pädagogen wird in den nächsten Jahren hoch bleiben. Es gibt ausgezeichnete Einstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch zielen wir mit der neuen Kampagne darauf ab, die Vielfältigkeit des Lehrberufs darzustellen“, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer. „Ich gehe jeden Tag noch gerne und motiviert in die Arbeit. Dinge zu verändern und besser zu machen, ist mein Antrieb“, erzählt Christian Rößner, selbst Quereinsteiger an der MS Münichholz.