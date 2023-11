Wende im EXW-Prozess: Hauptangeklagter gesteht

Was eine 23-jährige Blondine über ihren Ex erzählt, klingt wie eine (w)irre Mischung aus Seifenopfer und Krimi: Denn die junge Frau schildert im Mega-Prozess um einen Millionenbetrug in Kärnten als „Quasi-Kronzeugin“, wie ein 26-Jähriger 40.000 Anleger zum Narren hielt. Auf ihre belastende Beichte folgt der Knalleffekt - der Hauptangeklagte legt plötzlich ein Geständnis ab.