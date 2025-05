Ein Museum an der Grenze für alte Bleiburger Hütte

Nun soll die Hütte, über die sogar ein Lawinenschutz gestülpt werden muss, zu einer Aussichtsplattform ausgebaut werden. Kosten: 300.000 Euro. Der Kulturverein hat in Sicherungsarbeiten bereits 30.000 Euro investiert. Fantoni: „Im vorderen Bereich der Ruine werden wir ein Freilichtmuseum einrichten, wo die Geschichte der Hütte und des Berges gezeigt wird.“ Das Projekt „Bleiburger Hütte“ wird am 16. Mai (18 Uhr) in der Alten Meierei in Bleiburg präsentiert.