Alkohol im Spiel: Zwei Verletzte bei Frontal-Crash

Fataler Verkehrsunfall am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Tiroler Wildschönau: Im Ortsteil Niederau kam es zu einer heftigen Frontal-Kollision zwischen zwei Autos. Ein Lenker – ein Einheimischer (25) – war betrunken. Er und die Fahrerin (44) des anderen Pkw mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.