Polizei nimmt Anwalt von Opfer als Killer fest

Angeklagter schrieb Opfer nach Tat noch SMS

Laut Staatsanwalt Michael O’Malley soll der Jurist sich nach seiner Tat durch eine Hintertür zurück in sein Bürogebäude geschlichen und von dort aus seiner Mandantin mehrere besorgte SMS-Nachrichten geschickt haben, die als Alibi dienen sollten. Doch Tech-Experten des Ohio Bureau of Criminal Investigation entdeckten, dass Moore vor seiner Tat sein Handy für drei Stunden ausgestellt hatte, damit sein Aufenthaltsort nicht sichtbar wird. O’Malley: „Alle zusammengetragenen Beweise ergeben ein klares Bild – nämlich dass Gregory Moore den brutalen Mord an Aliza Sherman geplant, selbst ausgeführt hat oder an der Ausführung beteiligt war.“