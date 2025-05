Unbekannter sticht zweimal auf 19-Jährigen ein

Der Heimweg eines jungen Mannes in Klagenfurt endete in einem Albtraum. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Samstag wurde eine Polizeistreife in eine Wohnung in Klagenfurt gerufen. Dort angekommen, trafen die Beamten auf einen 19-jährigen jungen Mann, der zwei Stichverletzungen im Rückenbereich aufwies. Ebenso anwesend waren auch seine Mutter sowie vier Bekannte des Jugendlichen.