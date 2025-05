„Voraussetzungen gut, dass Papst zu uns kommt“

Der neue Papst liebt Österreich und Wien

Der neue Papst, so Schönborn, kennt und liebt Österreich, er liebt Wien. „Die Voraussetzungen sind gut, dass er zu uns kommt“, so der Kardinal. „Aber wir sind nicht das wichtigste Land auf der Welt“, meint er mit einem Augenzwinkern. Ob Leo XIV. auch eine rasche Entscheidung für Wien treffen kann, was einen neuen Erzbischof betrifft, kann Schönborn nicht beurteilen. „Er kennt die Situation hier bei uns sehr genau, das kann die Sache beschleunigen. Aber weil er sie so gut kennt und weiß, dass sie komplex ist, kann es auch länger dauern.“