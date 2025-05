Titelverteidiger Panthers verkürzt gegen Toronto

Gegen die Toronto Maple Leafs gewann der Titelverteidiger am Freitag auf eigenem Eis eine erneut enge Partie 5:4 in der Overtime und verkürzte in der „Best Of Seven“-Serie auf 1:2. In der Western Conference gelang den Winnipeg Jets mit einem klaren 4:0-Heimsieg über die Dallas Stars der Ausgleich in der Serie zum 1:1.