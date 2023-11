„Beginn eines möglichen Holocausts“

Der langjährige „Krone“-Außenpolitik-Journalist Kurt Seinitz berichtet in einem emotionalen Interview auf krone.tv von seinem kürzlichen Aufenthalt in Israel: „Die Urangst der Israelis ist durch den brutalen Hamas-Überfall am 7. Oktober eingetreten: Das, was ich vor Ort gesehen habe, ist der erste Tag eines möglichen neuen Holocausts.“