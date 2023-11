Hamas veröffentlicht Video von getöteter Geisel

Ein neues Geisel-Video der Hamas hat am Dienstag für Entsetzen gesorgt. Die 19-jährige Noa Marciano bittet in dem Video um eine Feuerpause - in der nächsten Einstellung ist ihre Leiche zu sehen. Die Umstände ihres Todes sind unklar, möglicherweise wurde sie von den Islamisten brutal ermordet.