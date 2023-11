Geisel-Angehörige marschieren zu Netanyahu

Rotes Kreuz verhandelt über Zugang zu Geiseln

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) verhandelt mit der Hamas über Zugang zu den entführten Geiseln. „Wir bestehen darauf, die Geiseln zu sehen“, so Sprecherin Fatima Sator am Dienstag in Genf. „Das ist Teil unseres Dialogs mit Hamas.“ Israels Außenminister Eli Cohen war in Genf zu Gesprächen mit der IKRK-Spitze und UN-Organisationen.