Israels Armee rückt ins größte Spital von Gaza vor

In ihrem Kampf gegen die Hamas ist die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt. Armee-Einheiten würden „eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durchführen“, teilte die Armee mit. „Wir fordern alle Hamas-Terroristen im Spital auf, sich zu ergeben.“