Tödliche Kollision zwischen Pkw und einem Lkw

Schrecklicher Unfall am Nachmittag in Rainbach im Mühlkreis. Ein Autofahrer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Lenker und auch der Beifahrer wurden in dem Wrack eingeklemmt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.