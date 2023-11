Rote Blase | Roter Held

Roter Held. Österreich habe jetzt mit Andreas Babler auch eine Linkspartei, schreibt heute Claus Pándi in seinem „Krone“-Montags-Kommentar. Es habe ja einmal so kommen müssen, „im Zeitalter der Extreme war bei der SPÖ der Abschied von der Mitte zu erwarten“. Die besseren Kreise, in die es seine Vorgänger geschafft hatten, seien nun die Feindbilder, die gebraucht würden, weil am Anfang jeder linken Politik das Opfer stehe. Doch einen Haken habe die neue Strategie der SPÖ - die Rolle des Opfers sei längst kein linkes Privileg mehr. So kommt Pándi zum Resümee: „Dumm nur, dass eine Politik in der Opferrolle selten Helden hervorbringt.“ Ja, auch das werden wir spätestens im Herbst nächsten Jahres sehen - taugt Babler zum roten Helden?