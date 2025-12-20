So bewahrt man das Wild im Winter vor dem Tod

„Jede vom Menschen ausgelöste Flucht durch den Winterwald kostet der in dieser Jahreszeit besonders verletzlichen Fauna Kraft – und ist diese aufgezehrt, bedeutet das für die Tiere der Forste oft den Tod“, warnen Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl und Bundesforste-Vorstand Andreas Gruber. Auch NÖ-Landesjägermeister Christoph Metzker bittet um „Ökofrieden“ in Feld und Flur: „Reduzierter Stoffwechsel, Winterruhe- und -schlaf sind Teil der Überlebensstrategie des Wildes. Dafür braucht es Ruhe und Rücksicht der Freizeitnutzer.