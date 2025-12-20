Vorteilswelt
Bitte um Rücksicht

So bewahrt man das Wild im Winter vor dem Tod

Niederösterreich
20.12.2025 10:00
Touren-Geher bitte auf den Wegen bleiben – werden Hirsche in die Flucht getrieben, können sie ...
Touren-Geher bitte auf den Wegen bleiben – werden Hirsche in die Flucht getrieben, können sie sterben.(Bild: Krone KREATIV/oebf/U. Grinzinger, Alois Litzlbauer)

Eine Öko-Allianz aus Jägern und Förstern bittet um Rücksicht auf Hirsch & Co. Denn jede vom Menschen ausgelöste Flucht kostet den Tieren viel Kraft – und möglicherweise sogar das Leben!

„Jede vom Menschen ausgelöste Flucht durch den Winterwald kostet der in dieser Jahreszeit besonders verletzlichen Fauna Kraft – und ist diese aufgezehrt, bedeutet das für die Tiere der Forste oft den Tod“, warnen Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl und Bundesforste-Vorstand Andreas Gruber. Auch NÖ-Landesjägermeister Christoph Metzker bittet um „Ökofrieden“ in Feld und Flur: „Reduzierter Stoffwechsel, Winterruhe- und -schlaf sind Teil der Überlebensstrategie des Wildes. Dafür braucht es Ruhe und Rücksicht der Freizeitnutzer.

Ihr Appell an alle, die in den bevorstehenden Ferien dem Zauber verschneiter Landschaften erliegen: „Auf markierten Wegen bleiben. Sowohl als Skitourengeher als auch als Wanderer oder gar Jogger.“

Für das Überleben des Wildes im Winter ist jetzt der respektvolle Abstand vor dessen Lebensräumen besonders wichtig.

Markus Hoyos (Obmann Land& Forstbetriebe)

Weitere eigentlich ökologische Bitten: Lärm vermeiden, im freien Gelände auf Touren in der Dämmerung und bei Nacht verzichten und schneefreie Flächen nicht betreten. Denn sie seien die Lieblingsplätze der Wildtiere, auf denen diese noch dringend benötigte Äsung, also so manches Gräslein finden.

Hunderte unserer Störche in Spanien verendet 
Inzwischen wächst die Sorge um die sommers bei uns klappernden Störche. „Viele der weißen Geschöpfe werden wohl im kommenden Jahr nicht mehr aus ihren Winterquartieren aus Spanien zurückkehren. Denn Hunderte sind dort der Vogelseuche erlegen“, befürchtet Umweltdachverband-Präsident Gerald Pfiffinger.

