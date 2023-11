Schon viele Junge von „Altersdiabetes“ betroffen

Am 14. November ist Weltdiabetestag. Bis zu 800.000 Österreicher leiden an der Volkskrankheit, die meisten an Typ-2-Diabetes - früher meist „Altersdiabetes“ genannt. Doch der Begriff führt in die Irre, denn immer mehr Junge sind davon betroffen. Doch die kennen ihr Risiko gar nicht.