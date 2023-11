Auf frischer Tat: Polizei schnappte Einbrecher

Noch ungeklärt sind zwei Taten, die ebenfalls am Samstag begangen wurden. Einbrecher zwangen vermutlich die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Eugendorf auf. Sie durchwühlten das Hausinnere. Wie hoch der Schaden ist, erhebt derzeit die Polizei. Durch ein Wohnzimmerfenster brachen unbekannte Täter in Straßwalchen in das Haus einer Familie ein. Die Schadenshöhe wird derzeit erhoben. In beiden Fällen stellten die Ermittler Spuren sicher.