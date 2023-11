18-Jähriger raste mit 160 km/h durch Ortsgebiet

Einen besonders auffälligen Autolenker bemerkten am Samstag Polizisten in Bischofshofen. Der Mann überholte auf Höhe einer Verkehrsinsel zwei Fahrzeuge und fuhr dabei auf der Gegenfahrbahn als Geisterfahrer. Bei dem Manöver war er doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Als ihm die Polizei nachfuhr und ihn stoppen wollte, beschleunigte der Lenker auf bis zu 160 Stundenkilometer.