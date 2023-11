Fußballstar kauft sich in Salzburger Bestlage ein

München, Manchester, Mozartstadt – der 29-jährige Ex-Salzburg-Spieler hat schon in den besten Fußballligen der Welt gespielt. Er ist 75-facher Nationalteamspieler und derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Das Trikot des FC Red Bull Salzburg trug er von Frühling 2014 bis Sommer 2015. Danach ging es für den Mittelfeldmann wieder weiter nach Leipzig. Vor wenigen Monaten hat sich der Kicker aber wieder an die Stadt Salzburg erinnert. Und in ein Zinshaus im Andräviertel investiert.