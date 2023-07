SPÖ auch unter Babler „klar proeuropäisch“

Bablers Aussagen in einem Video aus dem Jahr 2020 müssen im Zusammenhang mit der EU-Politik in Migrations- und Flüchtlingsfragen gesehen werden, zu der sich der nunmehrige SPÖ-Chef damals geäußert habe. Zudem habe Babler gewisse Aussagen bereits relativiert, so Schieder im „ZiB 2“-Interview am Montagabend. In der Migrationspolitik gebe es angesichts von „Massensterben“ im Mittelmeer oder Pushbacks an den EU-Außengrenzen durchaus Bereiche, „wo Europa versagt“, argumentierte der SPÖ-Delegationsleiter. Er räumte aber auch ein, dass Babler zum Teil wohl „überspitzt“ formuliert habe.