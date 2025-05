Sportler aus aller Welt im Europark zu Gast

Keine Gastfreundschaft am Court

Für das vorhandene Budget von 30.000 Euro will er als Veranstalter auch viel bieten. Bei Turnieren in der Kategorie um 6.000 Dollar spiele man meistens auf einer Anlage, bekommt keine Verpflegung, kein Hotel und muss sich alles selbst organisieren. Rehman will den Spielern aus aller Welt aber auch ein gutes Hotel wie ein gratis Ticket für die Salzburger Verkehrsmittel bieten. Erst am Court hört sich die Gastfreundschaft auf, will der Salzburger nach der Finalniederlage im Vorjahr seinen dritten Titel holen.