Promi-Schnappschüsse von Warhol bis Karajan

Ihre Feste waren rauschende Events, ihre Fotografien laden auf Zeitreise ein: Sei es Salvador Dalí vor seinem Haus in Spanien, Andy Warhol in New York oder die vielen Festspiel-Momente. Unzählige Namen kommen hinzu: Sei es James Bond-Darsteller Sean Connery, Sängerin Maria Callas, der Industrielle Gianni Agnelli oder Festspielgründer Herbert von Karajan. Einmal im Visier entkam niemand ihrem Objektiv. In der kleinen Salzburger Galerie Budja ist ihr eine Dauerausstellung gewidmet.