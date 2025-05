Passagier-Minus am Salzburger Flughafen

Auf dem Flughafen Wien stieg die Anzahl der Passagiere im ersten Quartal 2025 auf 6,01 Millionen (+1,8 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum). Am Flughafen Klagenfurt kletterte das Passagieraufkommen auf niedrigem Niveau um 25,1 Prozent auf 21.678 Flugreisende. Der Flughafen Innsbruck zählte 532.975 Passagiere (+1,2 Prozent). Am Flughafen Linz schnellte das Passagieraufkommen von einem niedrigen Ausgangswert um 31 Prozent auf 27.114 Fluggäste hinauf. Am Flughafen Graz lag das Passagieraufkommen bei 137.331 Flugreisenden (-8,2 Prozent). Den Rückgang erklärte der Verband vor allem mit dem Wegfall der Amsterdam-Verbindung. Am Flughafen Salzburg zählte man mit 582.250 Passagieren um rund 5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air stellte ihre Salzburg-Verbindungen im ersten Quartal ein.