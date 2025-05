Geld für Likes: Pongauerin (43) verlor 50.000 Euro

Nach dem ersten Test erhielt das spätere Opfer zehn Euro von einer italienischen Bank als Provision überwiesen. In den nächsten vier Tagen musste die 43-Jährige in die vermeintlichen Auszahlungen aber investieren. Sie überwies so rund 50.000 Euro auf verschiedene Konten in Deutschland und Österreich. Immer in der Hoffnung, dass sie daraus noch mehr Geld machen könnte. Im Gegenzug erhielt sie jedoch nur wenige hundert Euro retour von italienischen und litauischen Konten. Ihre Bank sperrte schließlich das Konto der Pongauerin.