Neues Beach-Gespann fühlt sich für China gerüstet

„Kein Vergleich zu unserem Spiel am Samstag – es war ein Finale geil zum Zuschauen“, erklärte Paul Pascariuc am Sonntag nach dem Endspiel im Auftaktturnier der Beachvolleyball Tour Pro 2025 in Neusiedl. Das aber für den Salzburger mit seinem neuen Partner Alex Horst mit einer 1:2-Niederlage gegen Timo Hammarberg/Tim Berger endete.