Ski-Kader: Konstante, Aufstiege und Abflüge

Viele Wege können zum Erfolg führen

Für erfreuliche Neuigkeiten sorgte einerseits Florin Neumayer, der vom C- in den B-Kader befördert wurde. Oder Stefan Schaidreiter, der sich nach dem Verlust in der vergangenen Saison in den C-Kader zurückkämpfte. Dort neu dabei sind Thomas Rainer und Emilia Herzgsell. Die 19-Jährige ist ohnehin wie ein Phönix aus der Asche gestiegen.