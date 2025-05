Worauf die Salzburger am liebsten abfliegen!

Reisebüros nach wie vor stark gefragt

In Zeiten, wo alles digitaler und schneller gehen muss, steigt nach wie vor der Markt der Online-Buchungen. Nichtsdestotrotz werden überraschenderweise zwei Drittel aller Reisen nach wie vor in einem der 170 Reisbüros im Einzugsgebiet des Salzburger Flughafens gebucht. Die Aussage des TUI-Geschäftsführers dazu: „Die Menschen vertrauen gerne den echten Experten in den Reisbüros.“