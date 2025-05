Alessio hatte es eilig und kam daheim auf die Welt

Bald in den Armen

„Uns war klar, dass wir gleich reagieren mussten“, erinnert sich Veronika und fährt fort: „Wir haben das Geburtenset geholt und dann ist es auch schon losgegangen.“ Dank der ruhigen und professionellen Hilfe der Einsatzkräfte verlief die Geburt schnell und ohne Komplikationen und so konnten die glücklichen Eltern ihren Sohn Alessio schon bald in die Arme nehmen.