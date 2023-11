Zu wenig Bewegung: Ringen um tägliche Turnstunde

Die tägliche Bewegungseinheit. „Österreich ist eine Sportnation, aber kein Bewegungsland“ – dieser Annahme sagen Kogler (im Bild oben mit dem steirischen Landesrat Karlheinz Kornhäusl) & Co. den Kampf an. „Es gibt einen Schulterschluss aller zur täglichen Bewegungseinheit, vom Kindergarten bis zur Oberstufe“, betonte der Vizekanzler. Pilotprojekte mit Sportvereinen, die in die Bildungseinrichtungen kommen, funktionieren bereits gut, diese sollen ausgeweitet werden, die Mittel dafür werden mehr als verdoppelt. Eine Implementierung in das Regelschulwesen wird gefordert!