Mehr Ausländer ohne Arbeit werden Thema im Landtag

Das möchte der SPÖ-Landtagsklub in Person seines Arbeitsmarktsprechers Karl Schaller vom zuständigen Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) in der nächsten Landtagssitzung am 16. November wissen. Thema ist dabei die Tatsache, dass seit vielen Monaten die Arbeitslosenzahl der ausländischen Arbeitskräfte (Menschen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen) in Oberösterreich stark steigt. Sichtbar ist das in den Monats-Statistiken des AMS OÖ.