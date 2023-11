Audi Q8: Lichtgestalt mit korrigiertem Fehler

Highlight am Heck: Schluss mit billigen Attrappen

Der größte Dorn in den Augen potentieller Audi-Q8-Kunden war bisher, dass er am Heck Auspuffattrappen hatte, also keine Auspuffblenden, sondern Plastikelemente, die einen Auspuff imitierten, aber tatsächlich nur eine feste Plastikfläche umrandeten. Künftig bekommen alle Audi-Q8-Modelle echte Auspuffendrohre, so richtig aus Metall. Ein Schritt hin zu mehr Seriosität und Wertigkeit.