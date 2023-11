Wiener Neustädter Bahnhofsviertel wird grüner

„Urbaner Mix“

Das alles soll sich in nicht so ferner Zukunft ändern. Zum einen sind durch die Modernisierung des Bahnbetriebes Flächen frei geworden. Und wenn auch die Zustellbasis der Post an ihren neuen Standort übersiedelt ist, können die knapp 22.000 Quadratmeter einer neuen Nutzung zugeführt werden. Post und Bahn planen ein sogenanntes Stadtquartier. „Dieses wird einen urbanen Mix aus Wohnungen, Büros, Gesundheitseinrichtungen und einem Hotel bieten“, heißt es aus den beiden Konzernzentralen.