Die kleine Botin hält nichts von den Herbstferien

Und jetzt? Derzeit bin ich wieder damit beschäftigt, die Kinder zu unterhalten, die Alltagslogistik mit meinem Job zu koordinieren. Neben dem Terminchaos zwischen Küche und Schreibtisch sind die Leidtragenden in meinen Augen die Kinder, die nun erneut komplett aus dem Lern-Programm raus sind. Und dann erst wieder in das straffe Zeitkonzept zurückfinden müssen, denn gleich nach den Ferien warten natürlich schon wieder die nächsten Prüfungen, die dann bis zu den Weihnachtsferien erledigt werden müssen. Zeitgleich heißt es dann für viele auch schon wieder Notenstress, immerhin ist im Jänner Schikurs, was eine weitere Woche in Anspruch nimmt.