„Das war wieder eine sehr saubere Leistung“

Denn während die in der bisherigen Saison so starken Hausherren im ersten Abschnitt zu keiner klaren Chance kamen, wurde die Partie im zweiten Abschnitt offener. In Minute 56 konnte SW-Goalie Franko Flückiger ein Geschoss von Rakovic noch über die Latte lenken, wenig später war der Deutsche aber dann chancenlos - Stripfings Gataric sprang der Ball nach einem Gestocher im Bregenzer Strafraum genau richtig vor die Füße, sein satter Flachschuss landete in der linken Torecke (64.).