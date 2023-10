Wiener Straßenbahnfahrer missbrauchte Mädchen (10)

Keine leichte Kost, die die Schöffen im Landesgericht Korneuburg (NÖ) zu hören bekommen. Und keine leichte Entscheidung in der Urteilsfindung. Zumal der angeklagte Wiener die Taten vehement abstreitet: „Ich bin komplett unschuldig. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Nie im Leben würde mir so etwas einfallen“, beteuert der 34-Jährige, der Straßenbahnfahrer in der Bundeshauptstadt ist.