Wie man die österreichische Kochkunst retten kann

Viele Menschen bedauern, dass nicht mehr so gekocht wird wie früher, sogar die Feuilletonisten schreiben darüber (wenn ihnen grad nichts anderes einfällt). Es ist wie ein lähmendes Leiden: Die schöne österreichische Kochkultur geht den Bach runter! Doch warum ist das so? Ja, ja, der Internationalismus, die Globalisierung - das kennen wir, in Sachen „Völkerverständigung durch Essen“ hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan.